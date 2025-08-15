ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤Î¡¢¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÝ½ã»Ò¡Ê53¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë°û¿©Å¹¤Ç¼«¿È¤È¸µ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î´ßÃ«¹á¤¬¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖWelcome Back¡×(¤ª¤«¤¨¤ê)¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£´ßÃ«¤Èµ×ÊÝ¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢²áµî¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó´ßÃ«¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì