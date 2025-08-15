モデルでタレントでレースクイーンとしても活躍中の辻門アネラ（31）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・夏コスチューム姿を披露した。「天気良かった」とつづり、宮城・スポーツランドSUGOで9、10日に開催された「2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第8戦東北大会」での夏のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップをアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃくちゃ可愛い」「あ、天使