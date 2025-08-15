お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が、14日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。夏休みに海外一人旅をすることを明かした。今年の夏は、ルチャリブレ（スペイン語でプロレスの意）を観戦するためメキシコに行くと明かした大吉。「『くりぃむしちゅー』の有田哲平さんがYouTubeでプロレス観にメキシコ行ってたのよ。“絶対行ったほうがいい”と言ってくれて」と旅行会社も紹介してくれたという。