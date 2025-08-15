【ロンドン＝工藤武人】ノルウェー紙「ダーゲンズ・ナーリングスリーブ」は１４日、米国のトランプ大統領が７月にノルウェーのイェンス・ストルテンベルグ財務相に突然電話し、ノーベル平和賞を受賞したいと伝達していたと報じた。報道が事実ならば、トランプ氏が平和賞の選考国に直談判していたことになる。平和賞は毎年１０月、ノルウェーのノーベル賞委員会が選考している。委員会のメンバーはノルウェー議会が任命する。