とちぎテレビ 今年３月ごろ宇都宮市に住む５２歳の女性がＳＮＳを通じて興味があった投資の「先生」や「アシスタント」などと呼ばれる人物とメッセージのやり取りをしていたところ、「投資サイトで口座を開設し暗号資産を購入して指示するタイミングで売却すれば儲けが出る」と持ち掛けられました。 これを信じた女性は今年４月から６月にかけて７回にわたってインターネットバンキングで１４２５万円余りを入