ミュージカル「僕のヒーローアカデミア」「新テニスの王子様」などへの出演で知られる俳優の岡本悠紀と、元宝塚歌劇団の女優白姫あかり夫妻が15日までにそれぞれのSNSを更新。第1子となる男児が誕生したことを報告した。白姫はインスタグラムで「私事ではございますがこの度、第一子となります男児を出産いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え、生まれたばかりの愛息の写真をアップ。「皆さまから沢山のパワーをいた