◆米大リーグメッツ―ブレーブス（１４日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツの千賀滉大投手が１４日（日本時間１５日）、本拠でのブレーブス戦に先発。右太もも裏故障で負傷者リスト（ＩＬ）入りし、これが復帰後６試合目のマウンドだったが、５回２／３をソロ本塁打１本含め５安打２失点で降板。復帰後初勝利はならなかった。防御率は２・３５。４回にアルビースに同点のソロアーチを浴びたが、懸念