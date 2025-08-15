第1子妊娠中の元NGT48のタレント・荻野由佳（26）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。元NGTの中井りか（27）と長女とのスリーショットを披露した。荻野は「りかちゃんは本当に素敵なママ！わたしもそんなママになりたーい！って改めて思いました」と投稿。今年1月に誕生した長女を抱く中井との笑顔のショットを披露し、NGT時代の写真も公開した。「色々いつも教えてくれる先輩ママこぴめ（りかちゃんベイビー）本