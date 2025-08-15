トランプ大統領は米ロ首脳会談を前に「プーチン大統領は合意を望んでいると思う」と期待感を示しました。【映像】トランプ氏のコメント「重要なのは2回目だ。確定していないが、プーチン氏、ゼレンスキー氏、私、そして、ヨーロッパの首脳らも参加するかもしれない」（トランプ大統領）トランプ大統領は、15日にアラスカで開催される米ロ首脳会談が順調に進めば、次のステップとしてウクライナのゼレンスキー大統領らを交えて