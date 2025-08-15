ドジャースの大谷翔平投手（３１）と山本由伸投手（２６）は２年連続で世界一に輝くことはできるか。ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は１４日（日本時間１５日）に「ワールドシリーズの勝者はどこだと思いますか」と題し、オンラインカジノ「ＢｅｔＭＧＭ」のオッズを掲載した。１位は４連敗中で地区２位に転落したドジャースで＋３００だ。２位が地区１位ながら勝率リーグ２位のフィリーズの＋６００、３位が貯金３２でメジャー最