【WWE】RAW（8月11日・日本時間12日／カナダ・ケベック）【映像】小柄美女レスラー、豪快シャイニング炸裂絶好調でファンの支持も高い日本人女子スーパースターに、ラテン系チビっ子女子が“ジャパニーズ・スタイル”で対抗。男女レジェンドのフィニッシャーを完璧に再現する器用さに「日本を意識した試合だ」「日本の女子プロレスのような展開」とファンが興奮する一幕があった。WWE「RAW」でイヨ・スカイとロクサーヌ・ペレ