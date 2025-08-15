2025年8月20日、ヴァレンティノ ビューティのアイコニックな「スパイク ヴァレンティノ」リップコレクションに、ルネッサンス期の絵画から着想を得た新5色が仲間入り。ウォームトーンの色彩が、秋冬メイクをエレガントに彩ります。ケースにはブランドを象徴する132個のスタッズが輝き、見た目もラグジュアリー。ひと塗りでマットなのにクリーミーな潤いを叶える、まさに特別感あふれる