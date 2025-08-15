2025Ç¯7·î¡¢ÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»Ô¤Î¸øÍÑ¼Ö1Âæ¡¢»þ²Á100Ëü±ßÁêÅö¤ò²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶È¤ÎÃË¤¬¡¢8·î14Æü¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸æÁ°ºê»ÔÇò±©¤Ë½»¤à¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶È¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï7·îÃæ½Ü¤Ë¸æÁ°ºê»Ô¤«¤éÅÀ¸¡¤Î¤¿¤á¤ËÍÂ¤«¤êÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÍÑ¼Ö¤Î¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¡¢»þ²ÁÌó100Ëü±ßÁêÅö¤ò²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃË¤¬Æ±»Ô¤Ë½»¤à½÷À­¤«¤é¼Ö¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç7·î28