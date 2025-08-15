2025Ç¯7·î¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤­¾ì¤«¤é¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯3Âæ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢23ºÐ¤ÎÃË¤È14ºÐ¤ÎÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò´Þ¤à¾¯Ç¯3¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬8·î14Æü¤Þ¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ô´äËÜ¤Î¼«¾Î¡¢ÇÛ´É¹©¤ÎÃË¡Ê23¡Ë¤È¡¢Æ±»Ô¤Ë½»¤àºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê17¡Ëºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê16¡Ë¤ÈÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ê14¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤é¤Ï¶¦ËÅ¤·¤Æ7·îÃæ½Ü¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤ÎÇã¼è¥Ð¥¤¥¯¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤­¾ì¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯3Âæ¡¢»þ