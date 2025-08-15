◆米大リーグオリオールズ５―３マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズの菅野智之投手（３５）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・マリナーズ戦で５回１／３を投げ、３安打１失点。今季１０勝目を挙げ、メジャー１年目として日本人投手史上１０人目となる２桁勝利を達成した。試合は５―０で迎えた６回１死一塁の場面で、激しい雨のために２時間１８分中断。試合後、マンソリー