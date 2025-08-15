女優の秋野暢子（68）が15日、インスタグラムを更新。終戦記念日を迎え、平和への願いをつづった。秋野は「終戦記念日。戦後80年」と書き出し、「戦地で家族に手紙を書く父父は二度招集されていたそうです。手紙を待つ母。沢山の不安と寂しさを感じでいたと思います」と戦時下に撮影された両親の写真を公開。「何度目の戦地だったのか『しんだんしつ』と有るので父は医療担当だったのかしら？」と思いをめぐらせた。続けて「父は