SUPに衝突したプレジャーボート（提供：玉野海上保安部） 玉野海上保安部によりますと、14日午後2時30分ごろ、瀬戸内市牛窓町の前島海水キャンプ場沖約200mの海上で、長さ6.8mのプレジャーボートがSUPに衝突しました。 SUPに乗っていた岡山市中区の父親（46）と息子（9）が海に投げ出されましたが、2人とも救命胴衣を着用していて、自力でSUPに乗って海岸に戻り、午後2時58分に「SUPに乗って釣り