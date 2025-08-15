¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á147.28±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+0.37±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§148.26¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§147.70 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§146.31¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2025/08/14146.91 2025/08/13146.04 2025/08/12146.54 2025/08/11146.23 2025/08/08145.93 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹