マネジメントソリューションズはウリ気配スタート。１４日取引終了後、２５年１２月期連結業績予想について売上高を２３６億円から２３０億円へ、営業利益を３０億円から２７億円へ下方修正した。人材獲得競争の激化に伴うＰＭＯ（プロジェクトマネジメントオフィス）コンサルタント数の見直しなどの影響を織り込んだ。変則決算だった前期との比較はない。配当予想は据え置いた。業績見通しの引き下げを嫌気した売り