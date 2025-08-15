リネットジャパングループに買いが殺到、カイ気配スタートで６００円台のもみ合いを一気に離脱する展開となっている。ネット専業のリユース製品売買や、パソコンなど小型電子機器の宅配回収ビジネスを展開し、障がい者支援ビジネスなども手掛ける。足もとの業績は好調で、１４日取引終了後に発表した２５年９月期第３四半期（２４年１０月～２５年６月）決算は経常損益が２億８０００万円（前年同期は１