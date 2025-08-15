Ａｂａｌａｎｃｅは物色人気を集めている。１４日取引終了後に４～６月期連結決算を発表し、売上高は３６２億５１００万円、純利益は１１億７２００万円だった。前期が変則決算のため前年同期との比較はない。ベトナムに拠点を持つ主力の太陽光パネル製造事業で、米相互関税を巡って米国向けで前倒し需要が発生したほか、インドを中心としたアジア向けの販売が堅調だった。純利益ベースで通期計画（３０億円）に対す