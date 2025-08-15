Ｓｃｈｏｏは続騰している。同社は１４日の取引終了後、２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の単独決算を発表した。売上高は２４億９３００万円（前年同期比２２．３％増）、営業利益は２億７３００万円（前年同期は２００万円）だった。営業利益はすでに通期計画（２億７０００万円）を超過しており、業績の好調な推移を評価した買いを集めている。通期計画は据え置き。第３四半期累計はリスキリング