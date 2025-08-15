フリーアナウンサーの神田愛花（45）が15日、金曜コメンテーターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。関東信越厚生局麻薬取締部が13日、海上コンテナに隠して密輸された乾燥大麻1・046トン（末端価格52億円相当）を押収したと発表したことに言及した。同部によると、違法薬物の1度の押収量として過去最大。乾燥大麻は統計が残る1954年以降、年間押収量としても1トンを超えたことはなか