中国で独自に開発された四足歩行ロボットが、１００メートル走で韓国ロボットが保持していた世界記録を破った。１１日、中国の新華社通信など現地メディアによると、ギネス・ワールド・レコーズは、中国浙江大学が開発した高機動四足歩行ロボット「バイシ（白犀）」が１００メートルを１６．３３秒で完走した記録を公式認定したと発表した。この記録は、従来の世界記録保持者である韓国科学技術院（ＫＡＩＳＴ）のロボット「ハウン