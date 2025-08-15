第１子妊娠を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーが、最新コーディネートを披露した。１５日までに自身のインスタグラムを更新。「お盆休みの前に、ミーティング三昧だった日！夕方から商談だったので、モノトーンでキリッと」と伝え、ノースリーブで裾に向けてティアードになったチュニックに黒のパンツを合わせたすっきりしたコーデ姿のショットをアップした。「ワンツーでコーデが決まるので、朝早いときはモノトー