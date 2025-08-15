韓国とベトナムが防衛産業・造船部門で接近している。韓国・ベトナム首脳会談を契機に韓国が包括的戦略パートナー関係のベトナムに武器輸出を始めたほか、ベトナムの要請で造船・物流協力も強化される見込みだ。防衛産業業界によると、ハンファエアロスペースは先月末、政府間取引（Ｇ２Ｇ）でベトナムとＫ９自走砲を２５門以上輸出する契約（約３５００億ウォン、約３７０億円）を締結した。韓国がベトナムに武器を輸出したのは今