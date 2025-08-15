韓国コスメチェーン大手のＣＪオリーブヤング（ＯＬＩＶＥＹＯＵＮＧ）がＫビューティーブームに支えられ、８四半期連続で売上１兆ウォン（約１０６４億円）台を達成した。今年上半期の売上は約２兆７０００億ウォンに達し、年内の「売上５兆クラブ」入りに青信号が灯った。１４日、ＣＪが公示した四半期報告書によると、ＣＪオリーブヤングの４−６月期単独基準の売上は前年同期比２１％増の１兆４６１９億ウォンを記録した。こ