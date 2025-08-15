日清食品冷凍は、2025年秋冬シーズンに向け、食欲を刺激するおいしさや季節感の演出で“衝動的購買”を促す新商品を積極的に発売する。テーマは「その『今すぐ食べたい！』を叶える商品開発」。主力のラーメンでは新ブランドを立ち上げ、気分にあわせて選べる「冷凍 今日はこってり 鶏白湯ラーメン」と「冷凍 今日は旨辛 宮崎辛麺」を商品化。“新レンジ調理”を実現し、水をかけて温めるだけで“アツアツ”のおいしさを楽しめるよ