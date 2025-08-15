今日15日は、強い日差しが照り付けて、厳しい暑さとなるでしょう。午後は平地でも急な雷雨や激しい雨の所がありそうです。屋外のレジャーは天気の急変にご注意ください。来週はさらに暑さが増し、お盆明けも熱中症に警戒が必要です。今日15日は熱中症と天気急変に注意今日15日は関東では強い日差しが照り付けて、厳しい暑さとなるでしょう。最高気温は、東京都心では34℃と昨日14日より高く、真夏並みとなりそうです。前橋市では36