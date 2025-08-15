「第2回翔（かける）総選挙」の結果が14日、発表され、漫才コンビ「三遊間」の稲継諒（30）が得票数1万3645票で1位になった。稲継は自身のX（旧ツイッター）で「第2回翔総選挙で見事1位にならせていただきました。選挙活動にご協力いただいた先輩方ならびに投票していただいた有権者の皆様に深く感謝したいと思います。手始めに最寄りのコンビニででかい顔してきます」と書き込み、喜びを表した。稲継はNSC同期（41期）のさくらい