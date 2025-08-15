リモートワークや、フレキシブルな休暇体制の普及で、「お盆休み」という言葉はいつの日かなくなるときが来るのでしょうか。日本の風習が消えゆくのは寂しい感覚があります。とは言うものの、「正月とお盆の帰省が苦手」という方々の声を、夫婦仲相談所では長年受け続けています。“姑（しゅうとめ）問題”という永遠に消滅しないであろう言葉があるのですが、「義実家に行きたがらない」のは、妻の側だけではありません。実は