自衛隊は任務遂行の際には死と隣り合わせの組織だ。元・海上自衛隊自衛艦隊司令官の香田洋二さんは「私は現役時代、墜落した自衛隊の航空機の救難任務を7回経験した。これは決定的な体験だった」という――。※本稿は、香田洋二『自衛隊に告ぐ 元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yotrak※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yotrak■自分や仲