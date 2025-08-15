フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、『平成チョベリグー家199X』を、15日から独占配信している。『平成チョベリグー家199X』この作品はタイトルの通り、90年代を舞台に4人家族の日常を描いたファミリーコメディ。社会現象となった「たまごっち」や「パラパラ」など、当時を象徴するカルチャーが散りばめられ、誰もが懐かしさを覚える世界観になっている。テンポの良い家族の掛け合いも見どころのひとつだ。さ