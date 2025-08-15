大分県津久見市沖でヨットに衝突して男性を死亡させたとして、大分海上保安部は１３日、砂利採取運搬船の船長（２８）を業務上過失往来危険と業務上過失致死の疑いで逮捕した。発表によると、船長は同日午前８時１５分頃、津久見市保戸島の東方沖を「第３８さだ丸」（４９２トン）で航行。見通しが悪かったにもかかわらず、停船や最徐行といった注意義務を怠り、ヨットに衝突して転覆、沈没させ、乗っていた大分市の医師山本真