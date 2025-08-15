J1のガンバ大阪に所属するMF名和田我空が、アヤックスでの練習参加で「危機感が生まれました」と明かした。G大阪は12日、クラブの公式YouTubeチャンネルを更新。オランダの超名門クラブのトレーニングに参加した名和田とGK荒木琉偉が、現地での11日間を振り返った。19歳の高卒ルーキーは「プレースピードが速くて、元オランダ代表や現オランダ代表の選手がいた」とハイレベルな環境であったと説明。そのような環境下でも、負けずに