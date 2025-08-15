トランプ政権が半導体大手インテルへの出資について協議を進めているとブルームバーグ通信が報じました。ブルームバーグ通信は14日、トランプ政権が半導体メーカーインテルへの出資を視野に協議していると明らかにしました。インテルをめぐっては、トランプ大統領が7日、自身のSNSで「重大な利益相反がある」として、リップブー・タンCEOに辞任を求める投稿をしました。具体的な理由は明らかにされていませんが、タンCEOと中国企業