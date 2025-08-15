気象台は、午前9時24分に、大雨警報（土砂災害）を新発田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新発田市に発表 15日09:24時点下越では、15日昼過ぎまで土砂災害や河川の増水に、15日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新発田市□大雨警報【発表】・土砂災害15日昼過ぎにかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm■村上市□大雨警報・土砂災害15日昼過ぎにかけて警