とちぎテレビ 栃木県内の医療機関から報告された、８月４日から１０日までの感染症の発生状況のうち、新型コロナウイルスの患者の数がこの１カ月で、３倍以上に増えています。 県内では８月１０日までの１週間に報告された新型コロナウイルスの患者数が県内全域で３２０人、一つの医療機関あたり６．９６人と、４週連続で増加。 ４週前の９４人からおよそ３．４倍に増えています。 全国でも７月２８日から８月３日の１週