とちぎテレビ 広島市で６日に営まれた平和記念式典に、自身も被爆した那須烏山市の女性が栃木県の遺族代表として参列しました。１５日で終戦から８０年、改めて平和への思いを聞きました。 原爆の犠牲となった父と被爆８０年の節目を過ごそうと、初めて栃木県の遺族代表となった小松宏生さん９１歳。自身も１１歳の時、原爆投下後の広島市内に入って被ばくしました。 この日、広島の平和記念式典に孫やひ孫らと４人で参列