とちぎテレビ 子どもたちに人気のクワガタなど奥日光に生息する甲虫を集めた企画展が、日光市の博物館で開かれています。 日光市の日光自然博物館で開かれているのは、企画展「奥日光・カッチカチのコウチュウ展」です。 昆虫の中でも特に人気のあるミヤマクワガタなど、奥日光に生息する体が硬い甲虫たち。企画展ではパネルを含め、合わせて５０種類の甲虫が紹介されています。 標高１千メートル以上の高地に生息