とちぎテレビ １５日は８０回目の終戦の日。戦争体験者の声を聞くことが年々難しさを増す中で、宇都宮市に住む８７歳の女性が、初めて戦争体験を語ってくれました。 語ってくれたのは、宇都宮市に住む渡邊ケエさん８７歳です。 （渡邊ケエさん）「８７年の人生で一番記憶に残っているのが、焼夷弾が落ちる光景です」「(記者)誰かに話したことは？」「ありません」 渡邊さんは鹿沼市出身。昭和２０年７月１２日、国民学校