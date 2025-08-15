日本の自動車業界がトランプ関税の影響を受けている。経済評論家の鈴木貴博さんは「自動車関税は15％に下げることで決着したようだが、この先トランプ大統領が交渉を蒸し返す“火種”が残っている」という――。写真提供＝©Michael Brochstein／ZUMA Press Wire／共同通信イメージズホワイトハウスのブリーフィングルームで記者会見するドナルド・トランプ大統領＝2025年8月11日、アメリカ・ワシントンD.C. - 写真提供＝©