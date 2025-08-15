全日空商事は、2026年のおせちの予約販売を実施している。ANAオリジナル商品9種類と、名店の人気おせちを含め79種類を取り揃える。オリジナル商品の一例は、主力の「謹製 迎春おせち三段重」（オリジナル小皿付き）が49品入りで33,800円、「歌津小太郎 海鮮おせち三段重」（オリジナル箸置き付き）が34,580円、「京・料亭わらびの里三段重」（オリジナル箸付き）が29,980円など。いずれも送料・税込。予約は、ANA公式オンライン