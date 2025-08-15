父親を殺害したとして、群馬県警は１５日、同県桐生市の中学３年の少年（１５）を殺人容疑で逮捕した。発表によると、少年は１３日頃、自宅で、同居する医師の父親（４８）の首や腹などを包丁で複数回刺して殺害した疑い。「間違いありません」と容疑を認めている。１４日午後１０時５分頃、少年が１人で市内の交番を訪れ、「父親を刺した」と話したことから事件が発覚した。県警によると、少年は両親と妹と４人暮らし。当時