14日の夜、山形県新庄市でクマが目撃されました。現場には住宅が点在していて、警察が注意を呼びかけています。 警察によりますと、14日の午後11時20分ごろ、新庄市金沢で車に乗っていた10代の女性が国道13号を横断するクマ1頭を目撃し、警察に通報しました。クマは体長およそ1メートルで、西の方に立ち去ったということです。 現場は県立新庄病院から南東におよそ200メートルのところにあり、民家が点在する場所で