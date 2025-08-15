中日の中田翔内野手プロ野球中日は15日、通算309本塁打を誇り、打点王を3度獲得するなど強打者として活躍した中田翔内野手（36）が今季限りで現役を引退すると発表した。同日午後に記者会見する。広島市出身。大阪桐蔭高から2008年に高校生ドラフト1巡目で日本ハム入り。勝負強い右打ちの4番打者として12、16年のパ・リーグ制覇、16年の日本一に貢献。14、16、20年に最多打点のタイトルに輝いた。13、17年のワールド・ベースボ