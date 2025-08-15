ガールズグループ「GOOD DAY（グッドデイ）」メンバーだったgenie（ジニー＝28）が14日、白血病に罹患したことを告白した。自身のSNSに「わけも分からず入院した。突然白血病の診断を受けてすでに3カ月が過ぎた」とつづり、頭髪を剃った姿の写真などをアップした。公開された写真の中のgenieは、髪を剃った姿で、入院服を着て黒いマスクを着用したままカメラを凝視している。韓国メディアのスポーツ朝鮮は同日「治療過程で髪の毛が