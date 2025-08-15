北海道根室市の花咲港で水揚げされたサンマ＝15日午前北海道根室市の花咲港で15日、サンマ漁の主力となる棒受け網漁の大型船9隻が全国に先駆けて水揚げした。計約173トンで、漁師からは「（海にサンマは）まずまずいると思う」と今シーズンの漁に期待する声が上がった。市内の市場で実施された競りでは、最高で1キロ2900円の値が付いた。市場関係者は「去年は1匹100グラム程度だったが、今年は130〜140グラムと大きい。餌を多