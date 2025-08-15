15日朝の東京株式市場で、日経平均株価は2日ぶりに上昇して取引を開始しました。先週から6営業日連続で上昇していましたが、14日は円高などの影響で一転し、600円以上下落して取引を終えていました。15日は、取引開始から上昇し、円相場が円安方向であることや、連日の株価上昇の中で買い遅れていた人たちなどが14日の反落を受け買い注文を出し、取引は200円以上あげて始まり、一時300円を超えました。（9時15分現在）