めちゃカッコいい“黒すぎデザイン”初採用！2025年6月11日、トヨタは「ハリアー」の一部改良を行ってます。また、同時に特別仕様車「Night Shade（ナイトシェード）」を設定し、発売しました。【画像】超カッコいい！ これが黒い「ハリアー」です！（30枚以上）最新のハリアーは、一体どのような特徴があるのでしょうか。内外装をブラックで統一したトヨタ「ハリアー ナイトシェード」ハリアーは「高級サルーンの乗り心地